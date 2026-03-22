De Bruyne ha giocato titolare e ha disputato l’intera partita con il Napoli. La sua presenza in campo è stata costante e nessuna indicazione suggerisce un cambiamento imminente nel suo ruolo nel club. La sua permanenza al Napoli appare stabile e confermata dalla sua partecipazione completa alla partita.

De Bruyne è tornato titolare e, soprattutto, ha giocato tutti i 90 minuti. Il suo futuro in maglia Napoli non sembra in discussione. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. De Bruyne, il futuro dice Napoli. Si legge sul Corriere: Venerdì a Cagliari è tornato titolare dopo un’attesa lunga quasi cinque mesi (l’ultima volta il 25 ottobre) e soprattutto ha giocato dall’inizio alla fine dopo un rodaggio minimo inaugurato il 6 marzo: 11 minuti contro il Torino per ricominciare, poi un tempo contro il Lecce il 14 (il secondo) e, per finire, 98 minuti all’Unipol Domus, recuperi compresi. Ora la vita sportiva è tornata bella ed emozionante anche a 34 anni: le prospettive parlano di un finale di campionato da protagonista e poi del quarto Mondiale della sua leggendaria carriera con il Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La permanenza di De Bruyne al Napoli non sembra in discussione: è al centro del mondo azzurro

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