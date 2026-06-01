Pensioni | la consapevolezza dei lavoratori spinge l’offerta di FonTe

OLTRE 324mila iscritti nel 2025 in forte crescita sull’anno precedente e parallelamente crescono anche le imprese aderenti (oltre 49mila). Il fondo pensione Fon.Te. – fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi – consolida nel 2025 un percorso di crescita importante, confermandosi uno dei principali punti di riferimento della previdenza complementare in Italia. L’assemblea dei delegati ha approvato nei giorni scorsi il bilancio d’esercizio 2025, che evidenzia risultati particolarmente significativi sia sul fronte dello sviluppo associativo sia su quello patrimoniale, in un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita moderata e progressiva stabilizzazione dell’inflazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pensione lavoratori precoci 2026: come fare domanda e quando

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