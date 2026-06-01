Pensioni | la consapevolezza dei lavoratori spinge l’offerta di FonTe
Nel 2025, le iscrizioni a Fon.Te superano le 324mila unità, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Cresce anche il numero di imprese aderenti, che raggiungono oltre 49mila. La maggiore consapevolezza tra i lavoratori sul tema delle pensioni si riflette in questa crescita. I dati evidenziano un trend positivo di partecipazione e adesione alle forme di tutela complementare.
OLTRE 324mila iscritti nel 2025 in forte crescita sull’anno precedente e parallelamente crescono anche le imprese aderenti (oltre 49mila). Il fondo pensione Fon.Te. – fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi – consolida nel 2025 un percorso di crescita importante, confermandosi uno dei principali punti di riferimento della previdenza complementare in Italia. L’assemblea dei delegati ha approvato nei giorni scorsi il bilancio d’esercizio 2025, che evidenzia risultati particolarmente significativi sia sul fronte dello sviluppo associativo sia su quello patrimoniale, in un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita moderata e progressiva stabilizzazione dell’inflazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Pensioni.
Pensione lavoratori precoci 2026: come fare domanda e quando
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Fon.Te., crescita a doppia cifra nel 2025: iscritti oltre 324mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi di euro
Leggi anche: Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi
Temi più discussi: Firenze, la seconda pensione non si costruisce da sola; Pensioni: la consapevolezza dei lavoratori spinge l’offerta di Fon.Te; Longennials, gli over 50 tra longevità e pensione incerta; Fondi, il rebus dei costi spinge gli investitori verso gli ETF.
Pensioni: la consapevolezza dei lavoratori spinge l’offerta di Fon.TeOLTRE 324mila iscritti nel 2025 in forte crescita sull’anno precedente e parallelamente crescono anche le imprese aderenti (oltre 49mila). Il fondo pensione Fon.Te. – fondo pensione complementare per ... quotidiano.net
I bambini delle scuole primarie hanno partecipato alla rassegna Il maggio dei libri , incontrando #GildaRicci, docente in pensione, con la passione per la scrittura e per il mondo della scuola, luogo ideale per i suoi libri fatti di colori, sogni, emozioni, ma sem facebook
Qualcun altro è stanco di sentire la gente parlare dei Valori della Classe Lavoratrice? reddit
Pensione bassa: il dettaglio che molti ignoranoScopri il dettaglio che molti ignorano sulla pensione bassa e come affrontare questa sfida per un futuro finanziario sereno. socialperiodico.it