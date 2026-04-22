Fonte nel 2025 crescita a doppia cifra | Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi

Nel 2025, il Fondo pensione Fon.Te. ha registrato un aumento a doppia cifra, con oltre 324 mila iscritti e un patrimonio superiore a 6,6 miliardi di euro. Il fondo, dedicato ai dipendenti di settori come terziario, commercio, turismo e servizi, continua a rafforzarsi come uno dei principali strumenti di previdenza complementare nel paese. I dati evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Il Fondo pensione Fon.Te. - Fondo Pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi - consolida nel 2025 un percorso di crescita importante, confermandosi uno dei principali punti di riferimento della previdenza complementare in Italia. L’Assemblea dei Delegati ha approvato, in data odierna, il Bilancio d’esercizio 2025, che evidenzia risultati particolarmente significativi sia sul fronte dello sviluppo associativo sia su quello patrimoniale, in un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita moderata e progressiva stabilizzazione dell’inflazione. A fine 2025 gli iscritti raggiungono quota 324.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi

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