FonTe crescita a doppia cifra nel 2025 | iscritti oltre 324mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi di euro

Il Fondo pensione Fon.Te. ha registrato una crescita a doppia cifra prevista per il 2025, con oltre 324 mila iscritti e un patrimonio che supera i 6,6 miliardi di euro. La crescita numerica e patrimoniale riflette un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La gestione del fondo si rivolge ai dipendenti di vari settori, con un incremento costante di adesioni e di risorse accumulate nel corso dell’anno.

Roma, 22 aprile 2026 – Il Fondo pensione Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi - consolida nel 2025 un percorso di crescita importante, confermandosi uno dei principali punti di riferimento della previdenza complementare in Italia. L’Assemblea dei Delegati ha approvato, in data odierna, il Bilancio d’esercizio 2025, che evidenzia risultati particolarmente significativi sia sul fronte dello sviluppo associativo sia su quello patrimoniale, in un contesto macroeconomico caratterizzato da crescita moderata e progressiva stabilizzazione dell’inflazione. A fine 2025 gli iscritti raggiungono quota 324.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fon.Te., crescita a doppia cifra nel 2025: iscritti oltre 324mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi di euro

Notizie correlate

Leggi anche: Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi

Lavazza: utili e fatturato in crescita a doppia cifra nel 2025Il Gruppo Lavazza ha crescita a doppia cifra di utili e fatturato, ma i volumi venduti di caffè hanno subito una contrazione, anche a causa...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Solare imbattibile: é la prima fonte globale per investimenti energetici; Caro carburanti, nell’UE a marzo +12,9 per cento di crescita su base annua; Nel primo trimestre la produzione da fonte solare in Italia è cresciuta del 19,2% rispetto allo stesso periodo del 2025; Terna, a marzo fotovoltaico prima fonte rinnovabile.

Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardiIl Fondo pensione Fon.Te. - Fondo Pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi - consolida nel 2025 un percorso di crescita importante, confermandosi ... ilgiornale.it

Fon.Te., crescita a doppia cifra nel 2025: iscritti oltre 324mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi di euroRoma, 22 aprile 2026 – Il Fondo pensione Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziario, commercio, turismo e servizi - consolida nel 2025 un percorso di crescita ... quotidiano.net

Vittoria FON-DA-MEN-TA-LE per la serie D femminile! Battuta Arma di Taggia 3-0. Le ragazze sono ufficialmente SALVE! Al termine di un campionato travagliato e impegnativo, con la partita di sabato arriva la matematica salvezza. Giocheremo ancora la S - facebook.com facebook