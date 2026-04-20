Inps entro il primo maggio le domande per pensioni per lavori usuranti

Entro il primo maggio 2026, i lavoratori interessati devono presentare le richieste per ottenere il riconoscimento dei lavori usuranti, al fine di accedere alla pensione nel 2027. La procedura riguarda coloro che svolgono attività considerate particolarmente faticose e pesanti, secondo le disposizioni previste dall'INPS. La domanda può essere presentata online attraverso i canali ufficiali dell'ente.

I lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in pensione nel 2027 devono presentare domanda entro il primo maggio 2026. Lo precisa l'Inps in un messaggio. Le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2026 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. E' necessario aver maturato una quota di 97,6 per i lavoratori dipendenti (con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 61 anni e sette mesi) e 98,6 per gli autonomi (con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età). L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10.🔗 Leggi su Lanazione.it

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