Pensione negata per un cavillo burocratico all' ex agente penitenziario
Un ex agente penitenziario ha visto respinto il ricorso per ottenere la pensione privilegiata ordinaria, richiesta a causa di tre gravi patologie alla schiena considerate dipendenti da cause di servizio. La Corte dei Conti dell'Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare le condizioni di salute dell’ex agente, a causa di un cavillo burocratico. La decisione è definitiva e non si è entrati nel merito delle patologie.
Sperava di ottenere la pensione privilegiata ordinaria per tre gravi patologie alla schiena che riteneva dipendenti da cause di servizio, ma la Corte dei Conti dell'Umbria ha dichiarato il suo ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle sue condizioni di salute per un cavillo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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