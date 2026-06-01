Pensione negata per un cavillo burocratico all' ex agente penitenziario

Notizia in breve

Un ex agente penitenziario ha visto respinto il ricorso per ottenere la pensione privilegiata ordinaria, richiesta a causa di tre gravi patologie alla schiena considerate dipendenti da cause di servizio. La Corte dei Conti dell'Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare le condizioni di salute dell’ex agente, a causa di un cavillo burocratico. La decisione è definitiva e non si è entrati nel merito delle patologie.