Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Secondigliano | salvato da un agente penitenziario

Un detenuto nel carcere di Secondigliano ha tentato di impiccarsi ieri, 14 aprile, ma è stato salvato da un agente penitenziario presente al momento dell'accaduto. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, senza che ci siano state conseguenze gravi per il detenuto. L'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria, ha espresso soddisfazione per l'intervento rapido dell'agente coinvolto.

L'episodio si è verificato ieri, 14 aprile, nel carcere napoletano. "Soddisfazione per l'operato del poliziotto" ha dichiarato l'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni, salvato dagli agenti della penitenziariaI sindacati proseguono lo stato di agitazione: “Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio” Un detenuto... Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla PenitenziariaTempo di lettura: < 1 minutoUn agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri un detenuto psichiatrico che nel carcere di Secondigliano, a... Temi più discussi: Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla Penitenziaria; Sanremo detenuto 21enne tenta il suicidio a Valle Armea agente ferito durante il blocco della Polizia Penitenziaria; CARCERE DI IMPERIA: DETENUTO TENTA SUICIDIO IN CELLA, SALVATO DALLA POLIZIA PENITENZIARIA; Detenuto tenta il suicidio in carcere a Imperia, salvato dagli agenti. Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla PenitenziariaUn agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri un detenuto psichiatrico che nel carcere di Secondigliano, a Napoli, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. (ANSA) ... ansa.it Tenta il suicidio in carcere a Imperia: salvato dagli agentiImperia, suicidio in carcere sventato: detenuto tenta di impiccarsi in cella, salvato dagli agenti. Allarme su sovraffollamento e criticità. ligurianotizie.it NEWS Momenti di tensione nel carcere di #Sanremo dove un detenuto di 21 anni ha tentato il suicidio - facebook.com facebook