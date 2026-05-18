Quel cavillo burocratico che potrebbe stoppare ancora il via libera alla metropolitana a Monza
La realizzazione della metropolitana di Monza, prevista per la linea M5, potrebbe subire un nuovo rallentamento a causa di un dettaglio burocratico ancora da risolvere. Nonostante i fondi siano stati già assegnati e il decreto necessario sia stato firmato, l’approvazione definitiva del progetto dipende dalla discussione in programma alla Conferenza Stato-Regioni il prossimo 21 maggio. La presenza di questo cavillo amministrativo rischia di compromettere ancora una volta la partenza dei lavori, prevista per il futuro prossimo.
La M5 rischia di partire in ritardo. Ancora. Malgrado i soldi sbloccati, il decreto firmato, la discussione (che molto probabilmente darà il via libera al progetto) alla Conferenza Stato-Regioni di dopodomani, 21 mercoledì 21 maggio.Il rischio per la M5Perché dopo quel via libera che quasi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Quel tram soppresso da decenni e quella metropolitana che tarda (ancora) ad arrivareA Milano si intensificano i lavori per i prolungamenti della metro, a Monza e Brianza resta tutto fermo.