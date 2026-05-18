Quel cavillo burocratico che potrebbe stoppare ancora il via libera alla metropolitana a Monza

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione della metropolitana di Monza, prevista per la linea M5, potrebbe subire un nuovo rallentamento a causa di un dettaglio burocratico ancora da risolvere. Nonostante i fondi siano stati già assegnati e il decreto necessario sia stato firmato, l’approvazione definitiva del progetto dipende dalla discussione in programma alla Conferenza Stato-Regioni il prossimo 21 maggio. La presenza di questo cavillo amministrativo rischia di compromettere ancora una volta la partenza dei lavori, prevista per il futuro prossimo.

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La M5 rischia di partire in ritardo. Ancora. Malgrado i soldi sbloccati, il decreto firmato, la discussione (che molto probabilmente darà il via libera al progetto) alla Conferenza Stato-Regioni di dopodomani, 21 mercoledì 21 maggio.Il rischio per la M5Perché dopo quel via libera che quasi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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