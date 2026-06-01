Alfredo Pedullà ha commentato la polemica scaturita dallo sfogo di Kevin De Bruyne, sottolineando che, pensando alla bellezza del calcio, si pensa a lui e non a Conte. La discussione sui commenti del calciatore belga continua a essere al centro dell’attenzione, con Pedullà che si inserisce come voce autorevole. La vicenda rimane aperta, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

La polemica innescata dallo sfogo di Kevin De Bruyne non accenna a placarsi, e si arricchisce di una voce autorevole: quella di Alfredo Pedullà. Dopo che il belga aveva attaccato Conte per il gioco troppo difensivo, dicendosi felice del suo addio, e dopo che a rispondere era stato il vice Cristian Stellini, il giornalista ha deciso di dire la sua con un post sul suo profilo X. I due affondi di Pedullà. Il commento di Pedullà colpisce su due piani. Le sue parole: “ Se proprio bisogna rispondere a De Bruyne, in un mondo normale ci va l’allenatore e non il vice. E se pensi al gioco del calcio nella sua essenza e nella sua bellezza, senza alibi o piagnistei quotidiani, ti viene in mente De Bruyne e non Conte”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Pensando alla bellezza del calcio viene in mente De Bruyne, non Conte”: la stoccata di Pedullà

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