De Bruyne ha commentato l’addio di Conte al Napoli, esprimendo soddisfazione. Ha affermato di essere felice che l’allenatore sia andato via, criticando le promesse non mantenute durante la sua gestione. La stagione si è conclusa con il secondo posto in classifica e il tecnico ha lasciato il club subito dopo la fine del campionato. La notizia ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-05-30 20:02:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: La stagione del Napoli si è conclusa con un secondo posto in classifica e l’immediato addio di Antonio Conte. L’allenatore italiano ha preferito lasciare il club azzurro dopo i tanti problemi di questa annata, e ora De Luarentiis si prepara a puntare Massimiliano Allegri. Ad aver esultato dopo il saluto dell’ex Juve è stato di sicuro Kevin De Bruyne, che ai microfoni di Nieuwsblad ha detto: “Felice per l’addio di Conte? Sì. Per me non era necessario restasse”. “Ha una visione diversa dalla mia, ho avuto delle difficoltà”. Ma perché l’ex Manchester City ha detto tutto questo? Il belga ha spiegato: “ Ci erano state fatte delle promesse sul modo di giocare, ma effettivamente queste non sono mai state rispettate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – De Bruyne, che stoccata a Conte! “Felice che se ne sia andato, promesse mai rispettate”

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De Bruyne attacca Conte: "Mai giocato nel mio ruolo, felice sia andato via. Resto? Dipende da..."De Bruyne ha dichiarato di non aver mai giocato nel suo ruolo durante la stagione e si è detto felice della partenza dell’allenatore.

De Brunye : ” Conte ? Felice che sia andato via !”Kevin De Bruyne ha commentato la partenza di Antonio Conte dall’allenatore della squadra, affermando di essere felice che abbia lasciato il suo ruolo.

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