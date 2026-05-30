Kevin De Bruyne ha espresso soddisfazione per l’addio di Antonio Conte dall’Inter, affermando che le loro vedute sul calcio sono differenti. L’intervista è stata rilasciata mentre si trovava con la Nazionale Belga. De Bruyne ha commentato la partenza dell’allenatore senza ulteriori dettagli o opinioni.

Intervenuto dal ritiro della Nazionale Belga, Kevin De Bruyne non ha esattamente usato parole al miele per Conte. Le parole di De Bruyne. All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. È stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. È quello che è. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo il mio infortunio, quindi per me va tutto bene.” Su Conte Giochiamo molto difensivi. Se segni un gol a partita in un 5-4-1. è meno divertente. All’inizio della stagione giocavamo davvero molto bassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne: “Sono felice che Conte se ne vada, ha una visione del calcio diversa della mia”

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sii felice, ci assicurano che l’anno prossimo con Grosso sicuro De Bruyne resterà e farà 40 G/A, non avremo più mezzo infortunio e soprattutto vedremo rotolare la palla sul manto erboso x.com

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