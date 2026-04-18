Il principe Harry ha ricordato il momento della morte di sua madre, Lady Diana, dicendo che poco prima del suo tredicesimo compleanno aveva deciso di non voler più intraprendere un certo percorso. Durante un intervento pubblico, si è commosso mentre evocava quei ricordi e il dolore legato alla perdita. La famiglia reale britannica si prepara ora ad affrontare nuove sfide legali e pubbliche, mentre il mondo segue con attenzione gli sviluppi.

La famiglia reale britannica può tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi ai prossimi guai già pronti all’orizzonte. Il simil-Royal-Tour che ha portato Harry e Meghan in giro per l’Australia si è concluso e cala il sipario su quattro giorni che dovevano essere tutti incentrati su impegno caritatevole e sorrisi verso le telecamere mentre, come al solito, si sono trasformati nel palcoscenico dal quale lanciare bordate qua e là, in ordine sparso, verso Buckingham Palace. Il “principe ribelle”, noncurante dei tentativi di riconciliazione in atto con il padre e la corona ha candidamente dichiarato di non aver mai desiderato essere un membro della famiglia reale “in servizio” perché questo era stato ciò che aveva “distrutto” sua madre, Lady D.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mia madre è morta, poco prima del mio 13esimo compleanno, ho pensato: non voglio questo lavoro, non voglio questo ruolo”: il principe Harry si commuove ricordando Lady Diana

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"Se trovi qualcuno da amare nella tua vita, devi tenerlo stretto, devi custodirlo. E se sei tanto fortunato da trovare qualcuno che ti ama, allora tu devi proteggerlo." (Lady Diana) - facebook.com facebook