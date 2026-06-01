Pelle effetto glow | il siero che illumina e colora d’oro la pelle
Un siero specifico promette di donare alla pelle un effetto glow, rendendola luminosa e dorata. Questo prodotto mira a conferire un aspetto baciato dal sole, con una tonalità calda e brillante. La ricerca di una pelle naturalmente luminosa e dorata rimane uno dei trend più seguiti nel settore della cura della pelle, ed è al centro delle preferenze in ogni stagione.
Pelle baciata dal sole, luminosa e dorata. L’effetto glow parte da un siero specifico Il desiderio di una pelle naturalmente dorata e luminosa continua a rappresentare uno dei principali beauty trend di ogni stagione. Oggi, però, la ricerca dell’effetto “sun-kissed” si accompagna a una maggiore attenzione verso la salute della pelle e alla necessità di limitare i danni legati all’esposizione ai raggi UV. In questo contesto Aroma-Zone presenta il nuovo Siero illuminante e pelle dorata, pensato per offrire un glow progressivo e naturale senza la necessità di esporsi al sole. A differenza degli autoabbronzanti tradizionali, che agiscono... 🔗 Leggi su 361magazine.com
The Secret to a Healthy Glow
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