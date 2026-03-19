Addio glow estremo | ora vogliamo la pelle effetto airbrush

Negli ultimi eventi di moda, si nota un cambio di tendenza nella bellezza del viso: la pelle con effetto glow intenso e naturale sta lasciando spazio a un look più levigato, quasi dipinto. Le passerelle mostrano modelli con una pelle senza imperfezioni, dall’aspetto morbido e uniforme, che richiama la tecnica dell’airbrush. Questo passaggio segnala una preferenza per un incarnato perfetto e senza luci troppo accentuate.

La controversa glass skin sta lasciando il posto alla pelle effetto airbrush? A guardare le ultime sfilate sembra proprio dì. Ed è tutto ciò di cui avremo bisogno. Al posto delle altissime aspettative che avere la pelle di vetro implica, di quel bagliore quasi accecante e di quella perfezione irreale, ci stiamo spostando verso tendenze più democratiche. Soprattutto per chi non amava l’effetto bagliore estremo, la buona notizia è che la pelle del viso non deve più essere glowy e trasparente, anche se continua a rimanere radiosa. Eccola, la parola chiave. Cos’è la pelle effetto airbrush. Il termine airbrush implica già quale sarà il finish della nuova base. 🔗 Leggi su Amica.it

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