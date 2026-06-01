Peer education a Piacenza | 180 studenti al primo Raduno dei Pari

Notizia in breve

Oltre 180 studenti delle scuole superiori di Piacenza e provincia si sono riuniti al Laboratorio Aperto Piacenza, nell’ex chiesa del Carmine, per il primo Raduno dei Pari. L’evento ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole, che hanno partecipato a incontri e attività di peer education. La giornata ha visto la partecipazione di ragazzi di varie età, in una iniziativa volta a promuovere il confronto tra pari.