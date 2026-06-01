Peer education a Piacenza | 180 studenti al primo Raduno dei Pari
Oltre 180 studenti delle scuole superiori di Piacenza e provincia si sono riuniti al Laboratorio Aperto Piacenza, nell’ex chiesa del Carmine, per il primo Raduno dei Pari. L’evento ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole, che hanno partecipato a incontri e attività di peer education. La giornata ha visto la partecipazione di ragazzi di varie età, in una iniziativa volta a promuovere il confronto tra pari.
Oltre 180 studenti delle scuole superiori di Piacenza e provincia si sono ritrovati per la prima volta insieme al Laboratorio Aperto Piacenza – ex chiesa del Carmine, in occasione del primo Raduno dei Pari. L'evento, promosso dall'azienda Usl di Piacenza nell'ambito della Rete delle scuole che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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