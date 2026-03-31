Peer to peer tra docenti | una risorsa ancora poco valorizzata nelle scuole italiane

In molte scuole italiane, la collaborazione tra insegnanti attraverso il metodo peer to peer rimane poco consolidata e diffusa. Questa modalità di confronto e scambio tra docenti non è ancora diventata una prassi abituale né è stata adeguatamente sviluppata nel sistema scolastico. La sua presenza è limitata e spesso non strutturata in modo formale.

La pratica del peer to peer tra docenti è, ancora oggi, poco diffusa e strutturata all’interno delle scuole italiane. Nella stragrande maggioranza dei casi, rimane confinata (e soprattutto formalizzata) nell’ambito dell’anno di prova per i docenti neoassunti. Minor spazio è invece dedicato all’apprendimento tra pari come vera e propria forma di formazione in servizio. In un contesto sempre più complesso (eterogeneità delle classi, innovazione didattica, inclusione ecc.) il confronto tra colleghi, non necessariamente afferenti alle medesime discipline, potrebbe rappresentare una risorsa tra le più efficaci per lo sviluppo professionale continuo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Docenti neoimmessi: anno di prova 2025/26. proseguono le attività formative. Laboratori e peer to peer [LO SPECIALE]Docenti neoimmessi in ruolo 202526: pubblicata la nota del Ministero dell'istruzione e del Merito. Docenti neoimmessi: anno di prova 2025/26. Tutti i chiarimenti per i Laboratori formativi e l’Allegato per il peer to peer [LO SPECIALE]Docenti neoimmessi in ruolo 202526: pubblicata la nota del Ministero dell'istruzione e del Merito.