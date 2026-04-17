Neoassunti 2025 26 INDIRE apre l’ambiente tutor | cosa fare in piattaforma e focus su ruolo peer to peer e bilancio competenze

INDIRE ha annunciato che è attivo l’ambiente online dedicato ai docenti tutor coinvolti nel percorso di formazione e prova per l’anno scolastico 20252026. La piattaforma fornisce indicazioni su come procedere nelle attività, con un focus sul ruolo dei tutor, sul lavoro peer-to-peer e sul bilancio delle competenze. La comunicazione segue l’avvio del percorso, segnalato ieri, e riguarda i neoassunti per il prossimo anno.

Dopo l’avvio segnalato ieri, arriva anche la comunicazione di INDIRE: è disponibile l’ambiente online dedicato ai docenti tutor impegnati nel percorso di formazione e prova per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Neoassunti 202526, INDIRE apre l’ambiente tutor: cosa fare in piattaforma e focus su ruolo, peer to peer e bilancio competenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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