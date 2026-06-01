Pedullà | Allegri pur di venire a Napoli pronto a rinunciare a due stipendi

Allegri sarebbe disposto a rinunciare a due stipendi pur di assumere la guida tecnica del Napoli. Secondo un aggiornamento su X, la trattativa tra l’allenatore e il club sta entrando nella fase finale. Nessuna altra informazione sui dettagli, ma l’interesse del Napoli per Allegri sembra ormai concreto.

Ci siamo quasi. L’approdo di Allegri al Napoli entra nella fase decisiva, e a confermarlo è Alfredo Pedullà con un aggiornamento sul suo profilo X. Il messaggio è chiaro: “ Allegri lavora con i suoi legali per liberarsi in settimana. A costo di rinunciare a una o due mensilità. Il Napoli lo aspetta”. #Allegri lavora con i suoi legali per liberarsi in settimana. A costo di rinunciare a una o due mensilità. Il #Napoli lo aspetta https:t.copEbN9IRKb1 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026 Pronto a rinunciare a uno stipendio pur di accelerare. Il dettaglio più significativo è la disponibilità economica del tecnico. Pur di sciogliere in fretta il nodo con il Milan, Allegri sarebbe disposto a lasciare sul tavolo una o due mensilità: un segnale di quanta voglia abbia di chiudere e di sedersi sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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