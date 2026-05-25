Il Napoli sta aspettando una risposta da Vincenzo Italiano, in attesa di un incontro con il Bologna. Secondo quanto riferito, il tecnico sarebbe la prima scelta per la guida della squadra. Dopo le discussioni di ieri, si attendono sviluppi sulla sua possibile candidatura. L'interesse del club si concentra sul suo eventuale trasferimento, mentre le trattative con altri allenatori non sono state ancora ufficializzate.

Per Alfredo Pedullà il Napoli aspetta Vincenzo Italiano e il vertice del tecnico col Bologna. Quindi sarebbe lui la prima scelta di Aurelio De Lairentiis. Secondo l’esperto di calciomercato, Allegri in questo momento è in seconda posizione. Su di lui ci sarebbero profonde riflessioni dopo la sconfitta interna di ieri sera contro il Cagliari, sconfitta che è costata la Champions al Milan. I rossoneri sono stati protagonisti di un pessimo girone di ritorno e il Napoli quindi starebbe meditando sul da farsi. Aggiunge che Iraola non è un’idea praticabile. Italiano davanti ad Allegri per il Napoli. Scrive Pedullà: Il Napoli aspetta il vertice Italiano-Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli aspetta Italiano. Su Allegri riflessioni profonde dopo ieri (Pedullà)

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