Da inizio anno, sulle strade lombarde, 29 persone sono morte mentre camminavano o pedalavano. I dati riguardano un periodo di poco più di tre mesi e riguardano sia incidenti che coinvolgono ciclisti sia pedoni. I numeri sono stati diffusi nelle ultime ore e riflettono una serie di incidenti che continuano a verificarsi in diverse zone della regione.

Milano, 15 aprile 2026 – Ventinove morti sulla strada dove stavano camminando o pedalando in poco più di tre mesi. Un bilancio che vede la Lombardia al primo posto in Italia, per questo inizio di 2026, per incidenti mortali che hanno coinvolto gli utenti più vulnerabili, pedoni e ciclisti. A fare il punto, è l’osservatorio Asaps- Sapidata, che periodicamente pubblica i dati georeferenziati dei mortali avvenuti lungo le strade italiane. In Lombardia, sono stati 13 i ciclisti uccisi da gennaio al 13 aprile (48 in Italia), di cui 4 nella Bergamasca, 2 a Brescia, Mantova e Milano, 1 a Como, Lecco e Monza. A provocare l’incidente, nella maggior parte dei casi è stata un’auto, un autocarro o un motociclo; in almeno un mortale, chi guidava l’auto era ubriaco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strage non si ferma: 29 morti fra ciclisti e pedoni dall’inizio dell’anno sulle strade lombarde

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