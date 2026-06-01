Pediatria a Padova l’81° Congresso della Sip

Notizia in breve

Durante l’81° Congresso italiano di pediatria a Padova, specialisti provenienti da tutta Italia si sono riuniti. La conferenza si è svolta in una sede dedicata, con numerosi professionisti che hanno partecipato a sessioni e interventi. L’evento ha visto la presenza di medici e ricercatori interessati a aggiornamenti e novità nel settore pediatrico. La manifestazione ha coinvolto diverse aree di specializzazione della pediatria.