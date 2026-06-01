Pediatria a Padova l’81° Congresso della Sip

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’81° Congresso italiano di pediatria a Padova, specialisti provenienti da tutta Italia si sono riuniti. La conferenza si è svolta in una sede dedicata, con numerosi professionisti che hanno partecipato a sessioni e interventi. L’evento ha visto la presenza di medici e ricercatori interessati a aggiornamenti e novità nel settore pediatrico. La manifestazione ha coinvolto diverse aree di specializzazione della pediatria.

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Specialisti provenienti da tutta Italia si sono riuniti per l’81° Congresso italiano di pediatria a Padova. L’appuntamento, organizzato dalla Società italiana di pediatria (Sip), ha offerto un confronto sulle nuove frontiere della ricerca e dell’assistenza pediatrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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