Giornata pediatria Sip | Salute si costruisce da bambini infanzia ai margini

Oggi si celebra la giornata dedicata alla pediatria, con un focus sulla salute dei bambini. Secondo il Consiglio superiore di sanità, la scienza conferma che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute futura. Viene evidenziato come l'infanzia venga spesso trascurata e messa ai margini nelle politiche sanitarie e sociali. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura dei bambini fin dalla tenera età.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Mai come oggi la scienza dimostra che la salute si costruisce nei primi anni di vita. Eppure, proprio mentre aumentano cronicità e costi legati all'invecchiamento, l'infanzia resta ai margini delle politiche sanitarie e sociali. È questo il paradosso emerso alla Giornata nazionale della Pediatria promossa per la prima volta dalla Società italiana di pediatria (Sip) al ministero della Salute, con l'obiettivo di riaffermare il valore culturale e sociale della pediatria in un sistema sempre più orientato verso la gestione della cronicità dell'anziano. "Viviamo in una società adultocentrica a cominciare dalla denatalità: secondo gli ultimi dati Istat, le nascite sono scese sotto le 355 mila unità annue, un nuovo minimo storico passato quasi sotto silenzio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata pediatria, Sip: "Salute si costruisce da bambini, infanzia ai margini" Notizie correlate Settimana immunizzazione, Sip: “La prevenzione non si ferma all’infanzia, linea dedicata”(Adnkronos) – Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per 5 decenni. La salute dei bambini racconta il futuro: Napoli per due giorni capitale della pediatriaLa salute dei bambini racconta il futuro: dalla prevenzione alla medicina di precisione, le nuove sfide della pediatria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Nazionale della Pediatria; Salute bambini, Sip: Bene pediatra fino a 18 anni, anche in ospedale; Dalle terapie ai viaggi della speranza: le diseguaglianze nelle cure iniziano in culla; Asp Siracusa completa la rete pediatrica: Barbagallo direttore all’Umberto I. Giornata pediatria, Sip: Salute si costruisce da bambini, infanzia ai marginiMai come oggi la scienza dimostra che la salute si costruisce nei primi anni di vita. Eppure, proprio mentre aumentano cronicità e costi legati all’invecchiamento, l’infanzia resta ai margini delle ... adnkronos.com Salute bambini, Sip: Bene pediatra fino a 18 anni, anche in ospedaleLa Società Italiana di Pediatria promuove la Giornata Nazionale della Pediatria. L’iniziativa punta a riportare al centro il ruolo della Pediatria in una società sempre più orientata ai bisogni dell’a ... msn.com Il 5 maggio la Giornata nazionale della Pediatria mette al centro salute, diritti e bisogni di bambini e adolescenti. A Chieti la Clinica pediatrica incontra i genitori su vaccini, schermi digitali, febbre, dolore e alimentazione asl2abruzzo.it/la-salute-dei-… x.com Il 5 maggio la Giornata nazionale della Pediatria mette al centro salute, diritti e bisogni di bambini e adolescenti. A Chieti la Clinica pediatrica incontra i genitori su vaccini, schermi digitali, febbre, dolore e alimentazione https://www.asl2abruzzo.it/la-sal - facebook.com facebook