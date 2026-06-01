Pedemontana avanza e cambia la mappa della Brianza | a che punto sono davvero i lavori comune per comune

Le ruspe sono in azione in diversi comuni della Brianza, tra cui Desio, Macherio, Lissone e Biassono, segnando un avanzamento dei lavori sulla Pedemontana. La costruzione della strada sta modificando l’aspetto di queste aree, con operazioni in corso per realizzare le nuove infrastrutture. La mappa della regione si sta aggiornando in modo evidente, con cantieri attivi e lavori in corso in più località.

Lo skyline della Brianza sta cambiando forma: da Desio a Macherio, da Lissone a Biassono le ruspe avanzano. Ad Arcore il bosco di Bernate ha lasciato lo spazio agli scavi. Ma qual è lo stato di avanzamento dei lavori e dei cantieri che proseguono per la realizzazione di Pedemontana? A che punto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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