Ricchi e poveri di Foggia chi sono e quanto guadagnano | la mappa dei redditi comune per comune

Da foggiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'analisi dei redditi a Foggia mostra differenze significative tra le fasce di popolazione. I dati sulla dichiarazione dei redditi evidenziano le variazioni di guadagno tra i diversi quartieri e le diverse categorie sociali. La mappa dei redditi, suddivisa a livello comunale, permette di confrontare le entrate delle famiglie e di identificare le aree con redditi più elevati o più bassi. Questi dati sono utilizzati per valutare lo stato economico dell’area.

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Uno degli indicatori grazie ai quali è possibile conoscere lo stato di salute dell’economia in Capitanata è senza dubbio quello relativo alla dichiarazione dei redditi. I dati prodotti dal Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) riferiti all’anno di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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