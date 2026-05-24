Ricchi e poveri di Foggia chi sono e quanto guadagnano | la mappa dei redditi comune per comune

Un'analisi dei redditi a Foggia mostra differenze significative tra le fasce di popolazione. I dati sulla dichiarazione dei redditi evidenziano le variazioni di guadagno tra i diversi quartieri e le diverse categorie sociali. La mappa dei redditi, suddivisa a livello comunale, permette di confrontare le entrate delle famiglie e di identificare le aree con redditi più elevati o più bassi. Questi dati sono utilizzati per valutare lo stato economico dell’area.

Uno degli indicatori grazie ai quali è possibile conoscere lo stato di salute dell’economia in Capitanata è senza dubbio quello relativo alla dichiarazione dei redditi. I dati prodotti dal Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) riferiti all’anno di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Ciao Carlin, per te tanta amicizia, tanta gratitudine e viva Memoria nel nostro cuore. Hai cercato di onorare nostra madre la terra, e di affermare la giustizia tra mondo dei poveri e Mondo dei ricchi. Grazie, ti saluto e a presto, Enzo. x.com

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