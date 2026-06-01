Dal 1° giugno, anche in Toscana, sono entrate in vigore nuove regole sui rimborsi dei pedaggi autostradali. Queste norme prevedono indennizzi per gli automobilisti che affrontano ritardi considerevoli causati da cantieri o altri disservizi lungo la rete nazionale. Le regole si applicano a viaggi con tempi di percorrenza superiori a determinati limiti stabiliti, con modalità di richiesta e criteri di verifica specifici. Le nuove disposizioni saranno in vigore fino al 2026.

Dal 1° giugno anche in Toscana entrano in vigore le nuove regole sui rimborsi dei pedaggi autostradali, pensate per compensare gli automobilisti che subiscono ritardi significativi durante la percorrenza della rete nazionale. La misura riguarda disagi causati da cantieri programmati o da blocchi della circolazione dovuti a incidenti, maltempo o altre criticità operative. Il nuovo sistema è stato definito dall’ Autorità di Regolazione dei Trasporti attraverso la delibera n. 2112025 e introduce un principio di proporzionalità tra il pedaggio pagato e la qualità del servizio effettivamente ricevuto. In sostanza, quando il viaggio viene rallentato oltre determinate soglie, l’utente potrà ottenere un ristoro economico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pedaggi autostradali, via ai rimborsi per ritardi e cantieri: ecco le nuove regole dal 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Dal 2026 se resti in coda in autostrada ti rimborsano Ecco le nuove regole 3/12/2025

Notizie e thread social correlati

Pedaggi autostradali, domani scattano i rimborsi per traffico e cantieri: come riceverli, le regoleDa domani, lunedì 1° giugno, sarà possibile richiedere i rimborsi per i pedaggi autostradali a causa di blocchi traffico e ritardi causati da lavori...

Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri: ecco chi ne ha diritto e come funzionanoDal 1° giugno entreranno in vigore i rimborsi per chi ha subito costi aggiuntivi a causa di traffico intenso e lavori in corso sulle autostrade.

Temi più discussi: Cantieri e code in autostrada, via ai rimborsi dei pedaggi: quando spettano e come fare per averli; Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per code e cantieri: Ma ancora nessuna istruzione per gli automobilisti; ART: rimborso automatico dei pedaggi autostradali; Autostrada, rimborso pedaggi: come funziona, come si calcola.

Rimborso #pedaggi autostradali, i chiarimenti dell’Autorità trasporti helpconsumatori.it/viaggi/traspor… via @HelpConsumatori x.com

Autostrade, cashback del pedaggio: cos'è e come funzionaScatta oggi il diritto al rimborso del pedaggio nelle autostrade italiane. La nuova misura, introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti e attiva a partire da oggi 1° giugno, prevede il cashb ... tg24.sky.it

Sconto automatico sui pedaggi autostradali in presenza di cantieri reddit

Rimborsi per ritardi e cantieri in autostrada, si parte il 1° giugno: regole, eccezioni e come ottenerliAl via le nuove regole sui risarcimenti per i disservizi della rete autostradale: ristori fino al 100%, ma tutto dipende da tempi di attesa. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... today.it