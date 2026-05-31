Pedaggi autostradali domani scattano i rimborsi per traffico e cantieri | come riceverli le regole

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domani, lunedì 1° giugno, sarà possibile richiedere i rimborsi per i pedaggi autostradali a causa di blocchi traffico e ritardi causati da lavori in corso, esclusi quelli emergenziali. I gestori autostradali erogheranno i rimborsi solo se gli utenti presenteranno una richiesta e verranno verificati i requisiti.

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A partire da domani, lunedì 1° giugno, scattano i rimborsi dei pedaggi autostradali per blocco traffico e ritardi causati da cantieri (esclusi quelli emergenziali) I ristori saranno erogati dai gestori autostradali solamente se l'utente ne farà richiesta, previa la verifica dei requisiti. L'importo vari a seconda della tratta e del ritardo accumulato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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