Pedaggi autostradali dal 1° giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri | ecco chi ne ha diritto e come funzionano
Dal 1° giugno entreranno in vigore i rimborsi per chi ha subito costi aggiuntivi a causa di traffico intenso e lavori in corso sulle autostrade. Le nuove disposizioni prevedono che siano riconosciuti rimborsi a chi ha affrontato rallentamenti o tratte trasformate in percorsi a ostacoli. La misura riguarda specifici utenti e modalità di richiesta, che saranno comunicate nei dettagli nelle prossime settimane. La possibilità di ottenere un rimborso si applica alle situazioni di traffico e cantieri che hanno influenzato il viaggio.
Ore passate in coda, rallentamenti per lavori e tratte autostradali trasformate in percorsi a ostacoli potrebbero presto tradursi in un rimborso economico. Dal primo giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o. 🔗 Leggi su Today.it
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