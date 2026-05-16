Pedaggi autostradali dal 1° giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri | ecco chi ne ha diritto e come funzionano

Dal 1° giugno entreranno in vigore i rimborsi per chi ha subito costi aggiuntivi a causa di traffico intenso e lavori in corso sulle autostrade. Le nuove disposizioni prevedono che siano riconosciuti rimborsi a chi ha affrontato rallentamenti o tratte trasformate in percorsi a ostacoli. La misura riguarda specifici utenti e modalità di richiesta, che saranno comunicate nei dettagli nelle prossime settimane. La possibilità di ottenere un rimborso si applica alle situazioni di traffico e cantieri che hanno influenzato il viaggio.

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