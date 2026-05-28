Dalla parte giusta | il Partito Democratico di Capitanata incontra la senatrice Vincenza Rando responsabile nazionale Contrasto alle mafie

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 10, il Partito Democratico di Capitanata ha incontrato la senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale per il contrasto alle mafie. L'incontro si è svolto in una sede locale, con la partecipazione di membri del partito e rappresentanti della comunità. Durante l’appuntamento si sono affrontate tematiche legate alle iniziative di contrasto alle organizzazioni criminali e alle strategie di prevenzione.