Dalla parte giusta | il Partito Democratico di Capitanata incontra la senatrice Vincenza Rando responsabile nazionale Contrasto alle mafie
Venerdì 29 maggio alle 10, il Partito Democratico di Capitanata ha incontrato la senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale per il contrasto alle mafie. L'incontro si è svolto in una sede locale, con la partecipazione di membri del partito e rappresentanti della comunità. Durante l’appuntamento si sono affrontate tematiche legate alle iniziative di contrasto alle organizzazioni criminali e alle strategie di prevenzione.
Venerdì 29 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo Dogana, nella Sala della Ruota, il Partito Democratico della Capitanata promuove un incontro pubblico dedicato a legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori. L’iniziativa, dal titolo “Dalla parte giusta. Legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei territori”, vedrà la partecipazione della senatrice Vincenza Rando, componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico, responsabile nazionale Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza, componente della Commissione Antimafia, già vicepresidente nazionale di Libera e già presidente nazionale di Avviso Pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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