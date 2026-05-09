Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che gli esami per ottenere le qualifiche di Operatore Socio Sanitario e Operatore Socio Assistenziale devono essere gestiti esclusivamente dalla Regione Campania. Ha sottolineato che tali esami non devono essere affidati a enti privati, ritenendo che la responsabilità debba rimanere pubblica. La questione riguarda la gestione delle certificazioni e la loro affidabilità nel sistema sanitario regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Gli esami per il conseguimento delle qualifiche di OSS e OSA non possono restare nelle mani dei privati. Parliamo di figure professionali delicatissime, che lavorano negli ospedali, accanto ai pazienti, alle persone fragili, ai nostri anziani. Per questo la gestione degli esami deve essere affidata direttamente alla Regione Campania” – è quanto dichiara Bruna Fiola, presidente della Sesta Commissione regionale, intervenendo dopo la decisione della Regione Campania di avviare verifiche straordinarie sulle procedure d’esame per il conseguimento delle qualifiche di OSS e OSA. “Da tempo sostengo, insieme al mondo sindacale e a numerosi operatori del settore, che questi percorsi non possano essere trattati come normali corsi professionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiola (PD): “OSS e OSA: gli esami devono essere gestiti direttamente dalla Regione Campania”

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