Pazienza piange la scomparsa di Oikonomou | Un ragazzo per bene introverso e pulito Sono mortificato – ESCLUSIVA

Un ex compagno di squadra ha ricordato Oikonomou, sottolineando che era un ragazzo per bene, introverso e rispettoso. La scomparsa dell’atleta ha suscitato dolore tra i colleghi. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte. La famiglia e i membri del team sono stati informati della perdita. La notizia ha generato una reazione di tristezza tra chi lo aveva conosciuto durante la carriera sportiva.

Pazienza piange la scomparsa di Oikonomou: «Un ragazzo per bene e pulito. Sono mortificato». Il ricordo del suo ex compagno al Bologna. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, tragicamente coinvolto in un incidente stradale in Grecia pochi giorni fa. La notizia della sua morte ha scosso tifosi, ex compagni e addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel panorama calcistico europeo. In un’intervista esclusiva ai nostri microfoni di CalcioNews24.com, l’ex centrocampista Michele Pazienza, compagno di squadra di Oikonomou ai tempi del Bologna, ha voluto ricordare il collega con grande emozione. Nonostante il loro tempo insieme in squadra fosse limitato, Pazienza ha sottolineato la bontà e la serietà di Oikonomou, rimarcando quanto fosse un ragazzo pulito e corretto dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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