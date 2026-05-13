Una donna e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono stati ritrovati dopo essere scomparsi da più di venti giorni da Tarcento, in provincia di Udine. La madre ha affermato che, se verranno comunicati i loro spostamenti, potrebbe sparire di nuovo. La famiglia è stata localizzata e si trovano in buone condizioni di salute.

Roma, 13 maggio 2026 – Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da oltre 20 giorni da Tarcento, in provincia di Udine. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata dai carabinieri, che da giorni avevano passato al setaccio anche zone particolarmente impervie e difficilmente accessibili, caratterizzati dall'assenza quasi totale di copertura telefonica. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata, in caso contrario – ha detto agli investigatori che l’hanno trovata – si renderà nuovamente irreperibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritrovata la madre scomparsa con i due figli, stanno bene. Sonia: “Se dite dove sono sparisco di nuovo”

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