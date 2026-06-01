Immacolata Panico, una ragazza di 22 anni, è scomparsa domenica mattina a Napoli. La famiglia ha diffuso un appello chiedendo informazioni sulla sua eventuale posizione. Le autorità stanno conducendo le ricerche, ma al momento non ci sono dettagli su dove possa essere o sulle circostanze della scomparsa. La ragazza non ha lasciato messaggi né indicazioni sulla sua destinazione.

C'è tanta preoccupazione per le sorti di Immacolata Panico, una ragazza di 22 anni scomparsa ieri mattina a Napoli. La famiglia, che ha già sporto denuncia presso le forze dell'ordine, la sta disperatamente cercando e ha lanciato un appello a tutti coloro che possono aver visto la giovane. Stando alle informazioni fornite fino ad ora, l'ultima volta che Immacolata è stata vista risale alle 10.00 del mattino di ieri, domenica 31 maggio. La giovane si trovava al Centro Direzionale di Napoli. Poi più nulla. Tantissimi gli appelli e gli annunci online diffusi sui social. I suoi familiari, preoccupati dalla sua assenza, si sono rivolti ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Immacolata Panico, la ragazza è scomparsa da domenica: l'appello della famiglia

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