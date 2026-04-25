Si barrica in casa e apre il gas paura tra Corso e piazza delle Erbe | FOTO

Nella serata del 25 aprile, nel centro storico di Viterbo, si è verificato un episodio di tensione. Una persona si è barricata all’interno della propria abitazione e ha aperto il gas, creando apprensione tra i residenti e le forze dell’ordine. La situazione si è protratta per diverso tempo, con interventi di emergenza per garantire la sicurezza pubblica. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i vigili del fuoco.

Si barrica all'interno della propria abitazione e apre il gas. Momenti di forte tensione nella serata del 25 aprile nel centro storico di Viterbo. L'episodio è avvenuto poco prima delle 20,30 in via Sacchi, a pochi passi da piazza delle Erbe, proprio mentre era in corso l'evento “Aspettando San.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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