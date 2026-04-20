Ex militare si barrica in casa e minaccia i genitori paura nella zona del Policlinico

Un uomo, ex militare, si è rifugiato all’interno della propria abitazione e ha minacciato i genitori. L’episodio si è verificato in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno gestendo la situazione. La strada è stata chiusa al traffico e si attendono sviluppi nelle prossime ore. Nessuna informazione aggiuntiva sulle motivazioni o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un ex militare si è barricato in casa, tenendo in ostaggio i genitori in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico. Per oltre un’ora non ha dato alcuna risposta, facendo temere il peggio per le sorti dei suoi familiari.A lanciare l'allarme è stata la madre che ha chiamato il 112. Sul posto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ex militare si barrica in casa e minaccia i genitori, si teme possa averli uccisiUn ex militare si è barricato in casa, tenendo in ostaggio i genitori in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico. Favara, si barrica in casa e aggredisce i carabinieri: militare in ospedale, denunciato 30enneChiamata al 112 in via Ugo Foscolo: l’uomo si è rifiutato di uscire dall'abitazione di un conoscente, per motivi non chiari, e ha reagito con...