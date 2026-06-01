Napoli donna violentata all’alba al Centro Direzionale | salvata da due clochard
Una donna di 51 anni è stata violentata all’alba nel Centro Direzionale di Napoli. Due clochard, che passavano nei pressi, sono intervenuti e hanno soccorso la vittima, impedendo che l’aggressore proseguisse. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna informazione è stata rilasciata sull’identità della vittima o sull’autore dell’episodio.
Momenti di terrore nelle prime ore del mattino al Centro Direzionale di Napoli, dove una donna di 51 anni è stata vittima di una violenza sessuale. L'episodio si è verificato intorno alle 6 del 25 maggio scorso nei pressi dell'isola B2. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, una cittadina di origine russa residente nel capoluogo campano, si trovava da sola quando sarebbe stata avvicinata e aggredita da un giovane. Le sue richieste di aiuto hanno attirato l'attenzione di due persone senza fissa dimora presenti nella zona, il cui intervento avrebbe messo in fuga l'aggressore prima che potesse allontanarsi definitivamente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Donna violentata al Centro Direzionale di Napoli all’alba, Prefettura intensifica i controlliUna donna di 51 anni è stata aggredita e violentata da un giovane vicino all’isola B2 del Centro Direzionale di Napoli all’alba.
Leggi anche: Napoli, donna violentata al Centro Direzionale: le forze dell'ordine cercano l'aggressore
Temi più discussi: Napoli, donna violentata al Centro direzionale. Salvata da due passanti: caccia al giovane aggressore; Napoli, donna denuncia: Violentata al Centro direzionale. Prefetto: Grave, controlli rafforzati; Donna violentata al Centro Direzionale di Napoli all’alba, Prefettura intensifica i controlli; Violentata al Centro direzionale, è caccia allo stupratore.
Napoli, nei pressi del Centro Direzionale, una donna di 51 anni è stata aggredita e violentata da un magrebino, descritto dalla vittima come giovanissimo. Qualche mese fa, una ragazza era stata violentata da un 29enne nordafricano con precedenti. x.com
Shock a Napoli, la denuncia di una donna: 'Violentata al Centro Direzionale'. ARTICOLO NEI COMMENTI Caccia all'uomo. Il Prefetto: 'Episodio gravissimo, potenziati subito i controlli' facebook
Napoli, donna violentata al Centro Direzionale: le forze dell'ordine cercano l'aggressoreUna donna è stata violentata nei giorni scorsi nella zona del Centro Direzionale, a Napoli. A comunicarlo in una nota è la prefettura. In relazione al grave episodio ... ilmattino.it
Donna violentata al Centro Direzionale di Napoli all’alba, Prefettura intensifica i controlliUna 51enne è stata aggredita e violentata da un giovane nei pressi dell'isola B2 del Centro Direzionale dei Napoli; medicata, è stata dimessa con prognosi ... fanpage.it