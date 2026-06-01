Napoli donna violentata all’alba al Centro Direzionale | salvata da due clochard

Notizia in breve

Una donna di 51 anni è stata violentata all’alba nel Centro Direzionale di Napoli. Due clochard, che passavano nei pressi, sono intervenuti e hanno soccorso la vittima, impedendo che l’aggressore proseguisse. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna informazione è stata rilasciata sull’identità della vittima o sull’autore dell’episodio.