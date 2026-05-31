Donna violentata al Centro Direzionale di Napoli all'alba Prefettura intensifica i controlli

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 51 anni è stata aggredita e violentata da un giovane vicino all’isola B2 del Centro Direzionale di Napoli all’alba. La vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. La Prefettura ha annunciato un aumento dei controlli nella zona.

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Una 51enne è stata aggredita e violentata da un giovane nei pressi dell'isola B2 del Centro Direzionale dei Napoli; medicata, è stata dimessa con prognosi di 15 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli, donna violentata al Centro Direzionale: le forze dell'ordine cercano l'aggressore

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