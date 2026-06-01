Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta | case danneggiate per chilometri e strage di animali
Lunedì mattina, una fabbrica di fuochi d’artificio esplode nella zona di Salina-Mag?tab, causando danni alle case nel raggio di diversi chilometri. L’esplosione ha fatto tremare le abitazioni e danneggiato le proprietà circostanti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora valutando le conseguenze dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale su feriti o cause dell’esplosione. Si segnalano anche danni e vittime tra gli animali presenti nella zona.
Paura a Malta, dove lunedì mattina una fabbrica di fuochi d’artificio è esplosa nella zona di Salina-Mag?tab, lungo Triq il-Qadi, provocando danni estesi alle proprietà vicine e facendo tremare abitazioni anche a chilometri di distanza. Un boato violentissimo all’alba, poi una serie di esplosioni. 🔗 Leggi su Today.it
Esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta, le immagini
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