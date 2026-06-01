Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta | case danneggiate per chilometri e strage di animali

Notizia in breve

Lunedì mattina, una fabbrica di fuochi d’artificio esplode nella zona di Salina-Mag?tab, causando danni alle case nel raggio di diversi chilometri. L’esplosione ha fatto tremare le abitazioni e danneggiato le proprietà circostanti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora valutando le conseguenze dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale su feriti o cause dell’esplosione. Si segnalano anche danni e vittime tra gli animali presenti nella zona.