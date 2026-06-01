Paura a Eboli litigio e violenta aggressione per un parcheggio

Paura e tensione questa sera a Eboli, nella zona "Ciamba di Cavallo" al rione Pescara. Un banale litigio si è trasformato in una violenta aggressione tra più persone.Il fattoStando a testimonianze, tutto sarebbe legato alla gestione di un parcheggio. La discussione, scoppiata tra due persone, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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