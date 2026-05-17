Monti di Eboli aggressione col taglierino in un centro | 4 feriti

Un’aggressione si è verificata in un centro di accoglienza a Monti di Eboli, dove un uomo ha ferito con un taglierino quattro persone. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, e le vittime sono state colpite in diverse parti del corpo. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come l’aggressore sia riuscito a portare il coltello all’interno del centro e quale sia stato il motivo dell’attacco. Le condizioni delle persone ferite non sono ancora state rese note.

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? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a colpire quattro persone con un taglierino?. Chi sono le vittime coinvolte nell'aggressione ai centri di accoglienza?. Perché è stato necessario l'intervento congiunto di Polizia e Carabinieri?. Come cambieranno i protocolli di sicurezza dopo questo violento episodio?.? In Breve Tre migranti e un'operatrice italiana feriti lievi trasportati in ospedale.. Polizia Municipale e Carabinieri hanno disarmato il 38enne pakistano.. L'aggressore è stato denunciato e trasferito in un'altra struttura di accoglienza.. L'aggressione è avvenuta durante controlli interni in una stanza del centro.. Almeno 4 persone ferite nella zona dei Monti di Eboli dopo che un uomo di 38 anni ha utilizzato un taglierino durante un controllo in un centro di accoglienza straordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monti di Eboli, aggressione col taglierino in un centro: 4 feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tensione in un centro di accoglienza, 38enne semina il panico col taglierino: 4 feritiMomenti di tensione in un Centro di Accoglienza Straordinaria situato nella zona dei Monti di Eboli. Azzannato da un pastore tedesco mentre passeggia col cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet di EboliUn uomo di 70 anni è stato morso da un pastore tedesco mentre passeggiava al centro commerciale Cilento Outlet di Eboli con il suo cagnolino.