Nella giornata di domenica 3 maggio 2026, si è verificata un'aggressione in strada a Pollena Trocchia, durante la quale un uomo è stato colpito con un casco e una bottiglia, a seguito di un litigio. Una persona è stata denunciata, mentre le forze dell'ordine cercano ancora un eventuale complice. L'uomo coinvolto è stato ricoverato in ospedale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un uomo di 42 anni è attualmente ricoverato in osservazione all’ospedale del Mare di Napoli. È stato vittima di un’aggressione avvenuta in piazza Amodio a Pollena Trocchia nella serata di ieri, dove è stato attaccato da due individui armati di casco e bottiglia. Il fatto si è verificato intorno alle ore 22. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, ha subito colpi violenti alla testa, riportando una ferita lacero-contusa. I soccorritori hanno immediatamente trasportato l’uomo all’ospedale, dove è stata avviata un’osservazione approfondita delle sue condizioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aggressione violenta in strada: uomo colpito con casco e bottiglia dopo un litigio.

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