paupisi un giugno tra fede musica e tradizioni

Fino al 14 giugno si svolgono i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio con processioni e eventi religiosi. Dopo questa data, sono programmati concerti lirici e la celebrazione della Sagra della Montanara. Il mese di giugno comprende anche eventi legati alle tradizioni popolari e alla cultura locale, con iniziative che coinvolgono musica e manifestazioni folkloristiche. Le attività si svolgono nel rispetto delle consuetudini tradizionali della comunità.

Un mese di giugno all’insegna della fede, della cultura, della musica e delle tradizioni popolari. Paupisi si prepara a vivere settimane intense e coinvolgenti grazie a un calendario di appuntamenti che accompagnerà la comunità in un percorso di spiritualità, aggregazione e valorizzazione delle eccellenze locali. Sono stati ufficializzati i festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi, organizzati dalla Parrocchia “Santa Maria del Bosco” e dall’Associazione “Comitato Festa Sant’Antonio di Padova”. Un appuntamento profondamente sentito in programma fino al 14 giugno 2026. Le celebrazioni religiose sono iniziate domenica 31 maggio alle ore 18:00 presso la Chiesa Parrocchiale con la Santa Messa, l’intronizzazione del Santo e l’inizio della tradizionale Tredicina. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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