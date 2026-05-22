Paupisi l’estate si accende tra cultura musica e tradizione | a fine giugno dal ‘Bel Canto al Buon Gusto’
A Paupisi l’estate si apre con un programma ricco di eventi che uniscono musica, cultura e tradizione. A fine giugno, la Pro Loco Paupisi Aps organizza un evento che comprende un concerto di musica classica e una degustazione di prodotti locali. L’iniziativa si svolge nel centro del paese e coinvolge diversi artisti e artigiani locali. La manifestazione si svolge in più momenti e si estende per alcuni giorni, attirando residenti e visitatori.
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