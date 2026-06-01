A Paupisi, nel mese di giugno, si sono svolti diversi eventi legati alla fede, alla musica e alle tradizioni locali. La comunità ha partecipato a funzioni religiose, concerti e rievocazioni storiche, con numerosi residenti e visitatori coinvolti nelle celebrazioni. Le iniziative si sono susseguite nel corso del mese, portando in piazza momenti di aggregazione e rispetto per le tradizioni del luogo.

Tempo di lettura: 3 minuti Un mese di giugno all’insegna della fede, della cultura, della musica e delle tradizioni popolari. Paupisi si prepara a vivere settimane intense e coinvolgenti grazie a un calendario di appuntamenti che accompagnerà la comunità in un percorso di spiritualità, aggregazione e valorizzazione delle eccellenze locali. Sono stati ufficializzati i festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi, organizzati dalla Parrocchia “Santa Maria del Bosco” e dall’Associazione “Comitato Festa Sant’Antonio di Padova”. Un appuntamento profondamente sentito in programma fino al 14 giugno 2026. Le celebrazioni religiose sono iniziate domenica 31 maggio alle ore 18:00 presso la Chiesa Parrocchiale con la Santa Messa, l’intronizzazione del Santo e l’inizio della tradizionale Tredicina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paupisi, giugno di fede, musica e tradizione: un mese ricco di eventi per la comunità

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