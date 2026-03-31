A Paupisi si svolgerà nuovamente la Via Crucis Vivente, un evento tradizionale molto atteso dalla comunità. La manifestazione si terrà giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 20:00, e riporterà in strada le scene della passione di Cristo interpretate dai volontari locali. L’iniziativa coinvolge diverse persone del paese, che si preparano a partecipare a questa rappresentazione religiosa e culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la Via Crucis Vivente, in programma giovedì 2 aprile a partire dalle ore 20:00, che tornerà ad animare le strade del paese con un intenso momento di fede e partecipazione collettiva. Non una semplice rappresentazione, ma un’esperienza capace di coinvolgere l’intera comunità. Vicoli, piazze e scorci di Paupisi si trasformeranno in un suggestivo percorso, rievocando le tappe della Passione in un’atmosfera carica di emozione, raccoglimento e spiritualità. A rendere possibile questo atteso ritorno sono i giovani volontari della Parrocchia Santa Maria del Bosco, che con entusiasmo, impegno e dedizione hanno lavorato per riportare in vita una tradizione profondamente radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Paupisi, torna la Via Crucis Vivente: fede, tradizione e comunità nel cuore del paese

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