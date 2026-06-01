Paul Seixas ha completato un ritiro con 37.000 metri di dislivello come preparazione per il prossimo Tour. La fase di allenamento si è svolta in una località montana, con sessioni intense e prolungate. La sua attività si è concentrata su salite estenuanti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in montagna. La preparazione si è protratta per diverse settimane, coinvolgendo anche sessioni di recupero e alimentazione specifica. La sua partecipazione al Tour è confermata, con attenzione particolare alle condizioni fisiche raggiunte.

Roma, 1 giugno 2026 - Se per molti la startlist del Giro d'Italia 2026 non era esattamente probante, la musica per il fresco vincitore Jonas Vingegaard cambierà al Tour de France 2026: come primo scoglio da superare è inevitabile pensare a chi come Tadej Pogacar la Grande Boucle l'ha vinta già 4 volte, ma intanto c'è anche un debuttante assoluto come Paul Seixas che scalpita e che, per sua stessa ammissione, non sarà al via di Barcellona il prossimo 4 luglio solo per accumulare esperienza. La preparazione di Seixas verso il Tour de France 2026. A parlare per colui che sarà l'enfant du pays che sarà sognare un intero Paese dopo decenni di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paul Seixas e la preparazione durissima verso il Tour: 37mila metri di dislivello in ritiro

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