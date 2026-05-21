Paul Seixas a 3000 metri per resistere alle 3 settimane del Tour | Devo migliorare negli sforzi lunghi
Il Tour de France di quest’anno è iniziato con il diciottenne ciclista professionista, noto per le sue qualità, che si trova a 3000 metri di altitudine. Per affrontare le tre settimane di gara, ha dichiarato di dover lavorare sul miglioramento delle capacità di sostenere sforzi prolungati. La sua partecipazione all’evento rappresenta un importante passo nella sua carriera, considerando le difficoltà delle tappe di alta quota e i lunghi tratti che caratterizzano la corsa.
Il Tour de France di Paul Seixas, il diciottenne fenomeno del ciclismo mondiale, è già iniziato. Anche se la Grande Boucle è in programma dal prossimo 7 luglio, sta svolgendo un intenso allenamento in altura per imparare a resistere agli sforzi più duri: "Una preparazione differente, devo aumentare la soglia anaerobica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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