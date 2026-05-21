Paul Seixas a 3000 metri per resistere alle 3 settimane del Tour | Devo migliorare negli sforzi lunghi

Il Tour de France di quest’anno è iniziato con il diciottenne ciclista professionista, noto per le sue qualità, che si trova a 3000 metri di altitudine. Per affrontare le tre settimane di gara, ha dichiarato di dover lavorare sul miglioramento delle capacità di sostenere sforzi prolungati. La sua partecipazione all’evento rappresenta un importante passo nella sua carriera, considerando le difficoltà delle tappe di alta quota e i lunghi tratti che caratterizzano la corsa.

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