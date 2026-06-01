Le opposizioni stanno lavorando per trovare un accordo sulla questione delle spese militari in relazione al Patto di Stabilità Ue. Le discussioni sono ancora in corso e i rappresentanti del governo non hanno ancora comunicato una posizione definitiva. Le trattative proseguono nelle ore attuali, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa prima di eventuali decisioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti o sui tempi delle eventuali conclusioni.

Al Nazareno non si sbilanciano perché i lavori sono in corso in queste ore e si tenterà fino all’ultimo di trovare il punto di caduta. Ma l’intenzione di trovare un’intesa con gli altri partiti di opposizione, dal M5S ad Avs fino a Italia viva, c’è tutta. Questa settimana, giovedì o venerdì, o al più tardi la prossima, alla Camera saranno in discussione le mozioni concernenti la revisione del Patto di stabilità e crescita. Finora è stata depositata solo quella del Movimento Cinque Stelle a prima firma Filippo Scerra, questore della Camera. Ma gli altri partiti di opposizione stanno lavorando per trovare appunto convergenze con il testo dei pentastellati da poterlo trasformare così in mozione unitaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Patto di Stabilità Ue e spese militari: le opposizioni cercano l’unità

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