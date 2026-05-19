Spese Nato e Patto di Stabilità il governo tratta con l’Ue | cosa è successo alla mozione sul 5% del Pil per la Difesa

Il governo sta portando avanti negoziati con le istituzioni europee per ottenere deroghe al Patto di Stabilità, con l’obiettivo di aumentare le spese in difesa ed energia. La richiesta si basa su una lettera inviata di recente alla presidente della Commissione europea, in cui si evidenziano le necessità di spesa legate a questi settori. Nel frattempo, una mozione parlamentare che propone di destinare il 5% del Pil alla Difesa ha suscitato discussioni tra le forze politiche senza che siano stati ancora definiti i passaggi successivi.

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Continua il pressing del governo affinché l’Unione Europea consenta delle deroghe al Patto di Stabilità in materia di difesa ed energia, anche alla luce della lettera inviata da Giorgia Meloni a Ursula von Der Leyen. “In Commissione Ue, continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Ed è in questo spirito che stiamo anche esaminando la richiesta dell'Italia”, ha detto a tal proposito il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovkis, al termine del G7 Finanze a Parigi. Per quanto riguarda il tema della difesa, il centrodestra oggi ha presentato una mozione per ridurre le spese Nato che, in teoria, dovrebbero gradualmente arrivare al 5% del Pil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spese Nato e Patto di Stabilità, il governo tratta con l’Ue: cosa è successo alla mozione sul 5% del Pil per la Difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAVAGLIO DEMOLISCE il Governo: Milioni di Italiani Non Riescono a Fare la Spesa Sullo stesso argomento Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofrontLa maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal... Il governo non sfora il patto di stabilità ma apre la trattativa con la Ue sulla derogaLa risoluzione impegna il governo ad «attivare interlocuzioni presso l’Ue volte al riconoscimento dell’eccezionalità della situazione in vista di una... Il dietrofront del governo sul 5% NATO era prevedibilissimo, ed era già scritto nel DPP. Lo avevamo detto mesi fa, in quanto il famoso 2% raggiunto dall’Italia era in larga parte un artificio contabile ottenuto allargando il perimetro delle spese considerate dife x.com Centrodestra presenta e poi ritira mozione per rivedere l’obbiettivo Nato sulle spese militari al 5%. La Ue apre alla deroga per l’energiaCentrodestra presenta e poi ritira mozione per rivedere l'obbiettivo Nato sulle spese militari al 5%. La Ue apre alla deroga per l'energia ... blitzquotidiano.it Difesa ed energia, mozione del centrodestra per rivedere l'obiettivo Nato sulle spese militari al 5%. Poi la retromarciaSulla lettera inviata da Meloni a Bruxelles per chiedere la deroga al Patto di Stabilità interviene il commissario Ue Dombrovkis: Stiamo valutando la richiesta ... roma.corriere.it