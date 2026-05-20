Una semplice mozione presentata al Senato ha scatenato una discussione sulla possibile interruzione delle spese dedicate alla Difesa da parte dell’Unione Europea. La questione riguarda il rispetto del Patto di stabilità e le recenti aperture della Commissione europea in materia di bilancio. La discussione ha attirato l’attenzione su un elemento specifico inserito nel documento, che ha portato a un confronto tra le diverse parti politiche coinvolte. La vicenda si è sviluppata nel corso di una giornata normalmente dedicata ad altri temi.

di Claudia Marin Un punto inserito in una mozione al Senato è bastato a trasformare una giornata ordinaria in un caso politico. La maggioranza ha dovuto correggere in corsa il testo che impegnava il governo a chiedere una " revisione " dell’obiettivo Nato del 5% per le spese di difesa. Una formula giudicata esplosiva, soprattutto mentre Giancarlo Giorgetti era a Parigi, al G7 Finanze, per negoziare con Bruxelles nuovi margini sull’ energia. Secondo le ricostruzioni, a fermare l’incidente è stato Guido Crosetto: quel passaggio, alla vigilia di un nuovo vertice Nato e nel pieno della pressione americana sugli alleati europei, non poteva restare nero su bianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patto di stabilità, apertura della Ue. Giallo sullo stop alle spese della Difesa

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