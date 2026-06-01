Pattinaggio a rotelle dagli allenamenti notturni alla prestigiosa medaglia alla World Cup | la favola del quartetto Forlì-Rimini

Durante la World Cup di pattinaggio artistico a Cesena, il quartetto misto formato da atleti di Forlì e Rimini ha conquistato una medaglia. La squadra ha ottenuto il risultato dopo aver partecipato ad allenamenti notturni intensi, culminati con la performance che ha portato il riconoscimento internazionale. L’evento si è svolto sulla pista della città, con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La vittoria è stata celebrata tra gli addetti ai lavori e gli spettatori presenti.

C’è una notte magica che la Romagna del pattinaggio artistico difficilmente potrà dimenticare. Sulla pista di Cesena, dove si sono consumati i capitoli finali della prestigiosa World Cup, il quartetto misto composto da Forlì Roller e Sport Life Rimini ha firmato un’impresa sportiva straordinaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pattinaggio artistico a rotelle, Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires, successo per RodriguezDurante la World Cup di pattinaggio artistico a rotelle a Buenos Aires, Madalena Costa si è distinta come protagonista, ottenendo una vittoria che ha...

Pattinaggio artistico a rotelle, Sasso trionfa e convince alla World Cup di Buenos Aires. Tanti azzurri in top 3Durante la prima tappa della World Cup di Buenos Aires, il pattinaggio artistico a rotelle ha visto la vittoria di Roberta Sasso, che ha ottenuto un...

Temi più discussi: Pattinaggio artistico, ufficializzati gli azzurri ammesi alle Finali della World Cup di Cesena; Tanti gli italiani alla finale dell'Artistic World Cup a Cesena; Coppa Del Mondo Skateboarding. Dal 7 al 21 giugno Roma si consacra capitale internazionale della disciplina olimpica; Skate Italia è già futuro: non solo Federazione ma Community urbana.

Milking the world cup uno x.com

Pattinaggio artistico, ufficializzati gli azzurri ammesi alle Finali della World Cup di CesenaTra pochi giorni si alzerà il sipario al Pala BCC Romagnolo (ex Carisport) di Cesena, impianto sportivo che sarà teatro dal 31 maggio fino al 7 giugno ... oasport.it

Gianfranco Felletti e Federica Gaetano protagonisti alla World Cup 2026 di Garmisch fotoDopo un inizio di stagione al quanto problematico, la coppia sul parquet tedesco ha mostrato grande sintonia tecnica e artistica ... lameziainforma.it